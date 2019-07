Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 30. Juli 2019, befuhr ein 60-jähriger Lohner gegen 20.45 Uhr mit einem Pkw den Parkplatz eines Supermarktes an der Brinkstraße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,55 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 30. Juli 2019, befuhr ein 23-jähriger Bakumer gegen 11.40 Uhr mit einem Pkw die Vechtaer Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass eine Blutprobe erfolgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 30. Juli 2019, 17.48 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Vechtaer mit einem Pkw die Holtruper Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch, 03. Juli 2019, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Action-Marktes an der Dinklager Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den hier ordnungsgemäß geparkten VW Golf Plus. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Dinklage - Zaun beschädigt

In der Zeit von Montag, 29. Juli 2019, 23.00 Uhr, bis Dienstag, 30. Juli 2019, 10.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Zaunelement an der Sesamstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 29. Juli 2019, 12.00 Uhr, bis zum 30. Juli 2019, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Sitzgelegenheit an der Schützenstraße, indem diese aus der Verankerung gebrochen wurde. Außerdem wurde der Holztisch mit Farbe beschmiert und diverser Müll hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

