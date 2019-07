POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Brand im Bereich eines Restaurants

Am 30. Juli 2018, kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 22.13 Uhr im rückwärtigen Bereich eines noch geöffneten Restaurants an der Löninger Straße/Am Markt zum Brand eines etwa zehn Mal zwanzig Meter großen Lagers, welches rundherum mit Efeu bedeckt war. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus Cloppenburg und Löningen, die mit etwa 60 Kameraden und 14 Fahrzeugen (davon drei Drehleitern und mehrere Tanklöschfahrzeuge) vor Ort waren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Restaurant verhindert werden. Auch angrenzende Wohn- und Geschäftshäuser blieben unbeschädigt. Anwohner und noch im Restaurant anwesende Gäste wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Ergebnis steht noch aus. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Ob ein Zusammenhang zwischen den vergangenen Bränden im Innenstadtgebiet besteht, ist weder auszuschließen noch deutet derzeit etwas auf einen Zusammenhang hin. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (04471/18600) in Verbindung zu setzen.

