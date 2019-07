POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland/Strücklingen - Einbruch in Werkstattschuppen

Am Montag, 29. Juli 2019, brachen unbekannte Täter in der Zeit von 00.30 Uhr bis 06.00 Uhr in einen Schuppen an der Nordstraße ein, der als Werkstatt genutzt wird. Es wurden diverse Werkzeuge, wie beispielsweise Kettensägen, entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Garrel - Brand eines Mähdreschers

Am 30. Juli 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Mähdrescher im Katzenberg in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Bösel - Heckenbrand

Am 30. Juli 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 18.25 Uhr an der Fliederstraße eine etwa acht Meter lange Hecke in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und etwa 30 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen. Die Hecke wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Ein angrenzender Schuppen wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494/308) entgegen.

Friesoythe - Brand eines Waldstücks

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 30. Juli 2019, gegen 17.33 Uhr, eine zehn Mal drei Meter große Fläche eines Waldstücks an der Hauptstraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Markhausen, die mit 25 Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

