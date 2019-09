Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Auto vor Gaststätte beschädigt

Unfallflucht

Isselburg-Heelden (ots)

Vor der Gaststätte Langenhorst in Isselburg-Heelden wurde ein Auto beschädigt. Der blaue VW Sportsvan mit Bocholter Kennzeichen stand am Sonntagabend von 19:25 Uhr bis 22:00 Uhr vor der Gaststätte an der Bocholter Straße. Der Verursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat Bocholt Tel. (02871) 2990.

