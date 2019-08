Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/Automaten geknackt

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch versucht, in einen Bauzubehör-Handel an der Altenaer Straße einzudringen. Weil ein Gullydeckel aus dem Schacht gelöst wurde, kontrollierten Mitarbeiter am Morgen Aufzeichnungen einer Video-Überwachung. Dabei stellten sie fest, dass sich der unbekannte Mann zwischen 0.27 und 0.38 Uhr nicht nur an dem Kanaldeckel zu schaffen machte, sondern auch versuchte, Eingangstür und Fenster aufzudrücken. Der Beobachtete ist 20 bis 25 Jahre alt, hat eine schmale Statur. Er trug eine graue Schirmmütze, ein blaues Langarmshirt, eine schwarze Hose und schwarz/weiße Turnschuhe.

In derselbsen Nacht machten sich Unbekannte Im Olpendahl und an der Altenaer Straße an Automaten zu schaffen. Im Olpendahl knackte der Unbekannte einen Zigarettenautomaten. An einer Tankstelle in der Altenaer Straße wurden zwei Staubsaugerautomaten geknackt und Münzgeld gestohlen.

Im Laufe der Nacht wurde außerdem in eine Gaststätte an der Werdohler Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen 1 und 10 Uhr müssen Unbekannte in die Gaststätte eingedrungen sein. Sie hebelten mehrere Spielautomaten auf und leerten die Geldkassetten.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell