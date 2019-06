Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei verletzte Personen bei Brand auf Campingplatz

Manderscheid (ots)

Am Morgen ereignete sich gegen 09.40 Uhr auf dem Campingplatz an der Herbstwiese in Manderscheid ein Brand, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Feststellungen kam es beim Wechsel einer Gasflasche zu einem Gasaustritt. Das Gas entzündete sich und setzte ein Vorzelt sowie die darin befindliche Inneneinrichtung in Brand. Die 78 und 74 Jahre alten Bewohner - ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen- konnten sich selbst retten, wurden jedoch mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Weitere umliegende Campinggäste reagierten geistesgegenwärtig und begannen den Brand sofort mittels den auf dem Gelände aufgestellten Feuerlöschern zu löschen. Die schnell eintreffende FFW Manderscheid löschte den Brand vollständig. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

