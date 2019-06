Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw auf Festplatz zerkratzt

Liesenich (ots)

In der Zeit von Samstag, 08.06.2019, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 09.06.2019, 04:20 Uhr wurde an einem auf dem Festplatz Liesenich abgestellten PKW die Motorhaube und der linke Kotflügel zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

