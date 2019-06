Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bollendorf

Bitburg (ots)

Am Samstag, dem 08.06.2019, kam es um 00:40 Uhr in der Neuerburger Straße in Bollendorf zu einem Auffahrunfall auf einen am Fahrbahnrand abgestellten silbernen Mercedes-Benz. Der Unfallverursachende schwarze BMW flüchtete von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bitburg unter 06561/9685-0 erbeten.

