Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankbetrug/Unterschlagung

Meinerzhagen (ots)

Nach einigem Hin und Her hat ein Pkw-Fahrer am Mittwochnachmittag einen Tankbetrug begangen. Der Mann tankte um 16 Uhr seinen Wagen an der Oststraße und wollte mit seiner Bankkarte bezahlen. Die funktionierte allerdings nicht. In Absprache mit dem Kassierer fuhr er zur Bank, um Geld zu besorgen. Er kam tatsächlich eine Viertelstunde später wieder - allerdings ohne Geld. Er teilte mit, dass er nicht bezahlen werde. Die Tankstelle könne ihn ruhig anzeigen, sprach er und fuhr davon. Die Polizei sicherte Kameraaufnahmen.

Am vergangen Freitag gegen 11 Uhr hob eine Meinerzhagener Seniorin am Geldautomaten der Sparkasse Zur Alten Post Geld ab. Sie vergaß leider, dieses aus dem Schacht zu nehmen. Der nächste Geldabheber erwies sich als Dieb und nahm das Geld aus dem Geldfach an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

