Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Staubsaugerautomat geknackt/Einbruchversuch

Werdohl (ots)

An der Lennestraße ließen es sich unbekannte Diebe nicht nehmen, auf dem dortigen Tankstellengelände den Staubsaugerautomaten zu knacken und das darin befindliche Kleingeld zu klauen. (Feststellzeit: 27.08.2019, gegen 23:10 Uhr). Sachdienliche Hinweise zu den Staubsaugeraufbrechern nimmt die Polizei in Werdohl (Tel.: 9399-0) entgegen.

In der Nacht vom 27.08. zum 28.08. versuchten bislang unbekannte Einbrecher eine Kellertür an einem Haus am Waldschlößchen aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl, es entstand jedoch Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Eveking ebenfalls an die Polizei in Werdohl erbeten.

