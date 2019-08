Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Balver verunglücken an Bahnübergang

Balve (ots)

Pkw kollidiert mit Zug

Gegen 17:45 Uhr kollidierte an einem unbeschrankten Bahnübergang Am Krumpaul ein Pkw mit einem Regionalzug, der aus Richtung Menden kam. Der Mercedes wurde ca. 50 m weit mitgeschliffen. Im Fahrzeug wurden der 71 jährige Mann und seine 69 jährige Frau eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite das Balver Ehepaar aus dem Auto und die Personen wurden mit zwei angeforderten Rettungshubschraubern ausgeflogen. Der Zugführer erlitt einen Schock. gesperrt, Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Menden (Tel.: 02373-9099-0) in Verbindung zu setzen.

