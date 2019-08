Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Falsche Telekommitarbeiter mit Betrugsmasche erfolgreich- Geschädigte schlägt Betrüger in die Flucht

53919 Weilerswist (ots)

Montagvormittag (11.30 Uhr) waren zum wiederholten Male falsche Telekommitarbeiter unterwegs. Diesmal klingelten sie an einer Wohnaschrift an der Kölner Straße. Die 75-Jährige Bewohnerin öffnete die Tür und lies eine angebliche Fernseh- und Internetmessung durchführen. Dazu musste sie einen der Betrüger in den Keller begleiten. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass ein weiterer Mitarbeiter die Messung dann mit ihr im Keller durchführen würde. Dieser Mann kam dann auch zu der älteren Dame und fuchtelte mit einem angeblichen Messgerät herum. Der 75-Jährige fiel jedoch auf, dass es sich bei dem Messgerät um ein Kinderspielzeug handeln könnte. Darauf wollte sie den Keller zurück in ihre Wohnung verlassen. Auf der Treppe wurde sie dann durch den angeblichen Telekommitarbeiter fest am Arm ergriffen. Er wollte eine Rückkehr in die Wohnung offensichtlich verhindern. Die Dame schlug mit beiden Fäusten auf den Mann ein. Dieser flüchtete dann aus dem Keller und aus dem Haus. Bei Betreten der Wohnung erkannte sie sofort, dass alle Schränke durchwühlt waren. Vor einem Wohnzimmerschrank kniete der zweite Betrüger. Er wurde aufgefordert umgehend die Wohnung zu verlassen. Um diesem Ansinnen Ausdruck zu verleihen, schuppste die 75-Jährige den Mann Richtung Wohnungstür. Dieser ergriff nun beide Oberarme der Dame und versuchte dies zu verhindern. Die 75-Jährige konnte den Mann letztendlich aus der Wohnung drängen und die Tür schließen. Als sie bemerkte, dass die Diebe Schmuck und Bargeld gestohlen hatten, erstattete die Geschädigte Strafanzeige gegen Unbekannt. Die beiden Diebe können wie folgt beschrieben werden: 1. Person Zirka 30 Jahre; 185 cm groß; schlanke Statur; gebräunte Haut; kurze schwarze Haare; weißes Hemd; hatte eine Umhängetasche bei sich. 2. Person 35 Jahre alt; 170 cm groß; kräftige Statur; volles blondes Haar; khakifarbenes Hemd.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell