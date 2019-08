Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Renovierungsabfälle in Brand geraten

53909 Zülpich- Rövenich (ots)

Sonntagabend (20.00 Uhr) bemerkten im Garten spielende Kinder eine Rauchentwicklung aus der Garage ihres Wohnhauses. Der Vater der Kinder versuchte umgehend mit einem eigenen Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Dies gelang nicht. Zeitgleich hatte er die Feuerwehr informiert. Diese konnte den Brand in der Garage löschen. Nach ersten Erkenntnissen war auf noch ungeklärte Art und Weise Renovierungsabfall in Plastiksäcken in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

