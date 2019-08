Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher kamen in der Urlaubsabwesenheit

53881 Euskirchen- Kuchenheim (ots)

Einen Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Auf der Fuhr". Die Mieter bemerkten bei ihrer Rückkehr aus ihrem Urlaub am frühen Montagmorgen (03.30 Uhr) die aufgebrochene Eingangstür zu ihrer Wohnung. Unbekannte hatten über das vergangene Wochenende die Eingangstür brachial aufgehebelt und alle Räume durchsucht. Bargeld, Schmuck, Smartphones, Computerhardware sowie Parfüms nahmen die Diebe unter anderem mit. Einen aufgefundenen Fahrzeugschlüssel nahmen die Diebe an sich und entfernten sich mit dem im Hof stehenden weißen Nissan Micra der Geschädigten.

