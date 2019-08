Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgänger durch PKW Spiegel leicht verletzt

Schleiden (ots)

Donnerstagnachmittag gegen 14.55 Uhr ging eine 68jährige Fußgängerin aus Schleiden-Oberhausen in Begleitung ihres 70jährigen Ehemannes über die Arenbergstraße in Richtung Blumenthaler Straße. Beide Personen gingen hintereinander als dem Paar plötzlich ein grauer PKW Daimler Benz entgegen kam. Der Mann sprang auf ein Hochbord neben der Fahrbahn, während es der Frau nicht gelang auszuweichen. Der PKW prallte mit dem rechten Außenspiegel gegen den Arm der Oberhausenerin. Dabei verletzte sie sich leicht. Die Fahrzeugführerin hielt nach der Kollision ca. 80 Meter hinter der Unfallstelle für wenige Sekunden an, flüchtete dann aber in Richtung Bronsfeld. Die Fahrerin soll schulterlange blonde Haare haben. Am PKW befanden sich Düsseldorfer Kennzeichen. Die Verletzte suchte selbständig ein Krankenhaus auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251-7990 zu melden.

