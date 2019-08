Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rolladen eingetreten

53909 Zülpich (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 04.40 Uhr hörte der geschädigte Bewohner des Reiheneckhauses an der Bonner Straße ein lautes Geräusch an einem Fenster im Erdgeschoss. Er schaute nach und erkannte, dass ein Unbekannter den Rolladenpanzer an einem Fenster eingetreten hatte. Schwarzer Sohlenabrieb war deutlich zu erkennen. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Eurobetrag. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Zeugen melden sich bitte unter der 02251-7990 bei der Euskirchener Polizei.

