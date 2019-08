Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeibeamter stoppte alkoholisierte Autofahrerin

Bad Münstereifel-Kirspenich (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr bemerkte ein Bonner Polizeibeamter, der in seiner Freizeit durch Kirchheim fuhr, einen Opel Corsa, dessen Fahrerin offensichtlich angetrunken war. Die Fahrt ging über die L 11 in Richtung Hardtburgstraße in Kirspenich. Dort konnte er sie an einer Baustellenampel stoppen. Die hinzugerufenen Beamten der Euskirchener Polizei führten einen Alkoholtest bei der 49jährigen Fahrerin aus Euskirchen durch. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,84 mg/l. Nach der Blutentnahme und ab sofort ohne Führerschein durfte sie die Polizeiwache Euskirchen verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

