Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Briefkasten/ Brennende Zeitung in Kinderzimmer gesteckt/ Einbruchversuch in Firma

Iserlohn (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 0.40 Uhr wurde der Briefkasten eines Mehrfamilienhaus an der Augustastraße in Brand gesetzt. Zeugen beobachteten eine torkelnde männliche Person. Sie ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare, trug ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Jogginghose. Die Polizeibeamten holten brennende Zeitungen aus dem Briefkasten. Die Feuerwehr löschte die Reste des Feuers. Bei einer Nahbereichsfahndung fand die Polizei einen Mann, auf den die Beschreibung passte. Der 26-jährige Iserlohner behauptet zwar, mit dem Feuer nichts zu tun zu haben. Er wurde trotzdem festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines anderen Verfahrens vorlag. Die Ermittlungen dauern an.

Der nächste Brandeinsatz kam drei Stunden später: Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Arnold-Straße fanden auf der Fensterbank eines Zimmers eine halb verbrannte Tageszeitung. Ein Unbekannter muss die Jalousie hochgeschoben und die brennende Zeitung durch das gekippte Fenster in das Zimmer geworfen haben. Das Feuer sengte nur eine Gardine an. Die Polizei ermittelt wegen einer Brandstiftung.

Unbekannte sind am Mittwochmorgen auf das Gelände einer Firma an der Zollhausstraße eingedrungen. Sie überwanden einen Zaun und versuchten eine Alarmanlage außer Funktion zu setzen. Der Alarm löste trotzdem aus: Um 2.34 Uhr ging die Sicherheitsfirma noch von einem Fehlalarm aus. Um 4.20 Uhr löste die Anlage jedoch erneut aus. Die Firma schaltete die Polizei ein. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Polizei sicherte Spuren.

