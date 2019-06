Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0390 --Mit dem Beil ins Schuhgeschäft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Zum Alten Speicher Zeit: 21.06.19, 17 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei konnten am Freitagabend in Vegesack einen Räuber auf der Flucht festnehmen. Der mit einem Beil bewaffnete 16-Jährige überfiel zuvor ein Schuhgeschäft.

Der Jugendliche ging in den Schuhladen eines Einkaufszentrums in der Straße Zum Alten Speicher und forderte von der 54 Jahre alten Verkäuferin die Herausgabe von Bargeld. Um seine Entschlossenheit zu untermauern, schlug er mit dem Beil mehrfach auf Schuhkartons ein und flüchtete dann allerdings ohne Beute. Aufgrund der guten Beschreibung konnten schnell eintreffende Einsatzkräfte der Bremer Polizei den mutmaßlichen Räuber in der Bydolekstraße entdecken und vorläufig festnehmen. Der 16 Jahre alte Junge aus Niedersachsen führte das Beil noch mit sich. Er wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinem Vater übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

