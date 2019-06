Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0387 --Räuber überraschen Frau in Wohnung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland Zeit: 21.06.2019, 01:50 Uhr

Zwei Maskierte überfielen in der Nacht auf Freitag eine 79-Jährige in ihrer Wohnung in Bremen-Kattenturm. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:50 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte Zutritt zum Wohnzimmer der Bremerin, die dort noch fernsah. Sie bedrohten sie und fragten, wo sie ihr Bargeld aufbewahre. Die erschütterte Frau antwortete den Männern allerdings nicht und schrie wiederholt um Hilfe. Nachdem einer der beiden in den anderen Räumen der Wohnung verschwand, flüchteten sie über die geöffnete Balkontür in unbekannte Richtung.

Die Täter sollen zwischen 1,80m und 1,90m groß gewesen sein und zur Tatzeit dunkle Kleidung und Handschuhe getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat im Bereich der Alfred-Faust-Straße / Emil-Richter-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

