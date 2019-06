Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0388 --Aufmerksame Dame durchschaut Enkeltrick--

Bremen (ots)

Der Anruf einer vermeintlichen Enkelin, die sie dazu aufforderte einen hohen Geldbetrag von ihrer Bank abzuheben, machte eine 71-jährige Frau in Findorff misstrauisch. Sie informierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten eine Verdächtige vorläufig festnehmen.

Am Donnerstagnachmittag erhielt die Seniorin in der Andreestraße einen Anruf. Eine Frau gab sich als ihre älteste Enkelin aus. Die Dame wurde misstrauisch, denn ihr ältestes Enkelkind ist ein Junge. Die Anruferin gab an, sie benötige aufgrund eines Immobilienkaufs Bargeld für eine Anzahlung. Die Bremerin ging zum Schein auf den offensichtlichen Betrugsversuch ein. Sie willigte ein, von ihrer Bank Geld zu holen, informierte aber die Polizei. Zivile Einsatzkräfte beobachteten jetzt den weiteren Vorgang. Bei ihrer Bank hob die Seniorin zum Schein Geld ab. Danach wurde sie immer wieder von der Frau angerufen und zu unterschiedlichen Orten gelotst. Zu einer Übergabe kam es an diesem Nachmittag aber nicht. Am Hauptbahnhof konnten die Einsatzkräfte trotzdem eine verdächtige Frau vorläufig festnehmen, die gerade versuchte ihr Aussehen zu verändern. Sie hatte die Dame während der gesamten Zeit beobachtet und verfolgt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Bei Anrufen den Hörer sofort auflegen, wenn Sie

-- das Telefonat und die Angelegenheit geheim halten sollen -- schnelle Entscheidungen treffen sollen -- Kontakt mit Fremden aufnehmen sollen -- persönliche Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände herausgeben sollen

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den verdächtigen Anruf mit.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Auskünfte zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen

- Übergeben sie unter keinen Umständen Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Dritte

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Mehr dazu auch unter www.polizei.bremen.de.

