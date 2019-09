Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab - schwer verletzt

Hamm - Rhynern (ots)

Schwer verletzt wurde ein 29-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, dem 12.09.2019. Der Mann war gegen 18.40 Uhr mit seiner Kawasaki auf dem Hellweg in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er in einer Linkskurve Höhe Wilhelm-Lange-Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er landete im Graben und wurde mit dem Rettungswagen der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bis etwa 19.40 Uhr, war der Hellweg zeitweise gesperrt. (fa)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell