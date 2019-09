Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aggressive Trickdiebe bei der Flucht gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 12. September, gegen 14.15 Uhr, wurde ein 55-jähriger Mann aus Hamm an einem Geldautomaten an der Weststraße zunächst von einer 25-jährigen Frau bedrängt und angerempelt. Nachdem er die Frau zur Seite drückte, kam eine 29-Jährige mit einer auseinandergefalteten Zeitung hinzu. Gemeinsam versuchten die Frauen, den 55-Jährigen während des Geldabhebens abzulenken. Anschließend gingen die Frauen zu Fuß über die Weststraße in Richtung Nordstraße. Da sich in dem Ausgabeschacht kein Geld mehr befand, verfolgte das Diebstahlsopfer die beiden Frauen und konnte sie gemeinsam mit einem 30-jährigen und 56-jährigen Passanten auf der Weststraße festhalten. Zwei Männer, 26 und 27 Jahre alt, die offensichtlich die Begleiter der festgehaltenen Frauen waren, versuchten diese zu befreien. Hierzu drohte einer von ihnen mit einer Brechstange in der Hand. Der Geschädigte und seine Helfer ließen daraufhin die Frauen los. Die Vierer-Gruppe rannte umgehend zu einem auf der Nordstraße geparkten Ford Fusion. Der 56-Jährige stellte sich vor das Auto und wurde von dem Fahrer beim Anfahren leicht am Bein verletzt. Da zu diesem Zeitpunkt die Nordstraße stark befahren war, flüchtete das Quartett mit ihrem Auto über den westlichen Gehweg. Hierbei beschädigten sie einen Mitsubishi, der auf der Fahrbahn hielt. Anschließend missachteten sie die rote Ampel an der Kreuzung zum Westenwall. Zivile Kräfte befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Hammer Innenstadt und konnten dem flüchtenden Fahrzeug in Höhe der Kreuzung Münsterstraße/Heessener Straße den Weg abschneiden und es anhalten. Alle vier Personen wurden widerstandslos festgenommen. Bei der Durchsuchung der rumänischen Tatverdächtigen konnte neben dem Brecheisen ein vierstelliger Bargeldbetrag aufgefunden und sichergestellt werden. Das Fluchtfahrzeug wurde ebenfalls beschlagnahmt. (hei)

