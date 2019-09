Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bundesweite Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick"

Hamm (ots)

Am Donnerstag, 12. September 2019 hat sich die Polizei Hamm an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" beteiligt. Gemeinsam mit dem Zoll wurden an mehreren Kontrollstellen im Stadtgebiet rund 100 Lastwagen und Pkws kontrolliert. Drei Lkw durften nicht weiterfahren, da die Reifen kein Profil mehr aufwiesen. Ein Fahrer muss jetzt eine Zwangspause von 25 Stunden einlegen, da er im Vorfeld gegen sämtliche Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Insbesondere Berufskraftfahrer sind einem hohen Zeit- und Kostendruck ausgesetzt. Zugleich tragen sie eine besondere Verantwortung für die Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmenden, da sie in der Regel schwere Lasten transportieren. Ziel der Kontrollen ist es, Fahrzeuge mit gravierenden Mängeln und ungesicherten Ladungen sowie übermüdete Fahrerinnen und Fahrer rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen, bevor sich tragische Verkehrsunfälle ereignen. Insgesamt wurden 17 Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt. Sieben Anzeigen werden wegen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten geschrieben. Ein Betrieb musste gleich zwei Fahrzeuge stehen lassen. Der erste Fahrer war mit einem Lkw unterwegs, bei dem alle vier Reifen kaum bis gar kein Reifenprofil mehr hatten. Für den Fahrer und auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich. Als dann wenig später das Ersatzfahrzeug der Firma eintraf, waren die Kollegen vor Ort entsetzt- auch hier waren die Reifen so abgefahren, dass auch er seinen Wagen stehen lassen musste. Fünf Fahrer mussten vor Ort eine Sicherheitsleitstung bezahlen. Zudem wurden noch 27 weitere Verstöße festgestellt.(jb)

