Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Männer im Alter von 18 und zweimal 19 Jahren sind in der Nacht zum Montag (09.09.2019) im Schlossgarten beim Eckensee ausgeraubt worden. Zwei etwa gleichaltrige Männer sprachen das Trio gegen 00.15 Uhr an, ob sie Geld wechseln könnten. Als sie dies verneinten bekam ein 19-Jähriger einen Kopfstoß, woraufhin sich eine Auseinandersetzung entwickelte. Ein 18-Jähriger händigte den Tatverdächtigen schließlich 25 Euro aus, woraufhin diese flüchteten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamte einen 16-jährigen mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell