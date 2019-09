Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit E-Scooter

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 20 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters hat sich am frühen Sonntagmorgen (08.09.2019) bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen war im Einsatz und verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige fuhr gegen 04.35 Uhr auf dem Gehweg entlang der Nobelstraße und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu Fall. An dem Elektrokleinstfahrzeug entstand ein Schaden von zirka 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell