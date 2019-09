Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Samstagabend (07.09.2019) auf der Otto-Konz-Brücken ist eine Person leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Der 31-jährige Fahrer eines Ford Fiesta sowie der 47-jähriger Fahrer eines Opel Vectra gaben an, bei "Grün" zeigender Ampel gegen 21.05 Uhr in die Kreuzung eingefahren zu sein. Bei dem Zusammenstoß wurde der 29 Jahre alte Beifahrer im Ford Fiesta leicht verletzt. Die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme suchen Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

