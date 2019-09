Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 34-jährige Frau ist am frühen Samstagmorgen (07.09.2019) gegen 02.40 Uhr im Bereich der Eberhardstraße von einem bislang unbekannten Mann beraubt worden. Die deutlich alkoholisierte Dame war mit ihrem Ehemann unterwegs, als sie auf der Rolltreppe in Richtung U-Halt "Rathaus" von einem unbekannten Täter von hinten gestoßen wurde und hierbei kopfüber auf die Rolltreppe stürzte. Anschließend entriss der Täter ihr trotz Gegenwehr die Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: 30 - 35 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, schwarzhaarig, war bekleidet mit einer Blue-jeans. Die Frau zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

