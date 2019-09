Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (05.09.2019) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Supermarkt an der Gaisburgstraße Alkohol sowie sonstige Getränke gestohlen zu haben. Der 37-Jährige betrat gegen 14.30 Uhr den Lebensmittelmarkt und verstaute zunächst zwei Flaschen Wodka sowie mehrere Getränkedosen in seiner Einkaufstasche. Als der Mann offenbar versuchte, den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen, sprach ihn ein Mitarbeiter an und verständigte die Polizei. Der griechische, mutmaßlich wohnsitzlose Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (06.09.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

