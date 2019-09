Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Randalierer greift Kioskbesitzer und Polizeibeamte an - Festnahme

Krefeld (ots)

Am Montagabend (2.September 2019) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zuvor einen Kioskbesitzer, dessen Kunden und Polizisten angegriffen hatte.

Um 23 Uhr hielt sich ein 25-jähriger Betrunkener in einem Kiosk an der Rheinstraße auf. Der 48-jährige Kioskbesitzer forderte ihn deshalb gemeinsam mit einem 18-jährigen Kunden auf, zu gehen. Er entfernte sich für eine kurze Zeit, nur um plötzlich wieder zurück zulaufen und den 18-Jährigen unvermittelt mit einem Faustschlag anzugreifen. Hierbei wurde der Krefelder leicht verletzt und versuchte, vor dem Angreifer zu fliehen. Der aber holte ihn ein und griff ihn mit einem Sprungtritt erneut an. Sein Opfer konnte dem Tritt ausweichen. Der Randalierer war so aufgewühlt, dass er währenddessen immer wieder Passanten aufforderte, sich mit ihm zu schlagen.

Hinzugerufene Polizeibeamte versuchten, den Angreifer zu beruhigen. Dieser drehte sich plötzlich um und rannte auf die Fahrbahn des Ostwalls, wo er einen Linienbus zur Vollbremsung zwang, indem er unmittelbar seinen Fahrweg kreuzte und beinahe vor dem Bus stürzte.

Wenig später konnte er von Polizeibeamten festgenommen werden. Während der Festnahme und der späteren Blutabnahme biss, trat und schlug er um sich. Zudem versuchte er, an die Schusswaffen der Beamten zu gelangen, und beleidigte die Beamten immer wieder. Sie blieben unverletzt.

Der tatverdächtige Italiener mit Wohnsitz in Xanten ist bereits polizeilich bekannt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (691)

