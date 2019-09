Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld

Baackeshof: Zwei Angreifer attackieren jungen Mann - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Sonntag (1.September 2019) haben zwei Männer versucht, einen 18-Jährigen an der Straße Girmesgath auszurauben. Das Opfer konnte den Überfall abwehren und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 5:50 Uhr ging der Krefelder in Richtung Westparkstraße, als ihm zwei Männer entgegen kamen. Einer der Männer versuchte, seine Umhängetasche zu entreißen. Als es ihm nicht gelang, fasste der Angreifer das Handgelenk des Krefelders und forderte ihn mit vorgehaltenem Messer zur Herausgabe der Tasche auf. Der junge Mann wehrte sich und schlug dem Täter ins Gesicht. Während der Angreifer zu Boden ging, flüchtete sein Begleiter in Richtung Moritzplatz. Der 18-Jährige lief nach Hause und verständigte die Polizei. Er wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Der flüchtige Angreifer war: circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur, einen langen, dunklen Bart und kurze schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine helle Jeans.

Hinweise bitte an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (688)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell