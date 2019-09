Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Unfallflucht - Rollerfahrer verletzt

Krefeld (ots)

Ein Autofahrer missachtete am Samstagabend (31. August 2019) an der Kreuzung Schwertstraße / Luisenstraße die Vorfahrt eines Rollerfahrers. Dieser stürzte und verletzte sich dabei. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.

Der 74-Jährige fuhr gegen 18:15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Honda über die Schwertstraße in Richtung Philadelphiastraße.

An der Kreuzung mit der Luisenstraße missachtete der Fahrer eines schwarzen Audi das Stoppzeichen.

Der Rollerfahrer musste stark bremsen, kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Der Audifahrer setzte seine Fahrt über die Luisenstraße in Richtung Hansastraße fort.

Die Polizei sucht nun insbesondere den Audifahrer und Zeugen des Unfalls.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (687)

