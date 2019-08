Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Internationale Freundschaft: Polizisten und Kadetten der Leicestershire Police aus England zu Gast im Polizeipräsidium Krefeld

Krefeld (ots)

Am heutigen Samstag (31. August 2019) hat die Polizei Krefeld eine Delegation von Polizisten und Polizeikadetten aus der Krefelder Partnerstadt Leicester im Polizeipräsidium am Nordwall empfangen.

Die Polizeikadetten aus Leicester im Alter zwischen 13 und 16 Jahren nehmen traditionell am Krefelder Seifenkistenrennen am morgigen Sonntag (1. September 2019) teil. Im Rahmen ihres Besuches in der Partnerstadt Krefeld stand dabei heute auch eine Visite im Polizeipräsidium am Nordwall auf dem Programm. Begleitet wurde die englische Jugendpolizei dabei von sechs Polizisten der Leicestershire Police.

Gemeinsam ließ sich die Gruppe von Krefelder Beamten das Ausbildungssystem bei der Polizei Nordrhein-Westfalen erklären. Außerdem zeigten die Krefelder Polizisten ihre Einsatzmittel und erklärten ihre Arbeit im polizeilichen Alltag. (686)

