POL-KR: Fischeln: Ermittlungserfolg - Gestohlenes Lastenrad sichergestellt

Krefeld (ots)

In der Nacht zum 19. August 2019 haben Unbekannte das Lastenrad einer Tagesmutter in Fischeln gestohlen. Die Polizei Krefeld hatte gestern darüber in einer Pressemitteilung berichtet und Zeugen gesucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4359164).

Heute Vormittag (28. August 2019) hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und den entscheidenden Hinweis gegeben. Er hatte das Fahrrad in einem Lieferwagen, der auf einem Gelände an der Alte Gladbacher Straße abgestellt war, gesehen. Die Ermittler fuhren sofort dorthin und konnten das gesuchte Lastenrad sicherstellen. Der Fahrzeughalter konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Die Ermittlungen dauern an. (684)

