Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Lastenrad von Tagesmutter gestohlen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht vom 18. August 2019 auf den 19. August 2019 haben Unbekannte das Lastenrad einer Tagesmutter in Fischeln gestohlen. Die 40-Jährige stellte das Fahrrad am 18. August 2019, um 23 Uhr, verschlossen vor ihrer Garage am Vulkanweg ab. Am nächsten Tag stellte sie gegen 12 Uhr den Diebstahl fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Für Hinweise wende Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (677)

