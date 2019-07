Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck_St. Lorenz / Falscher Polizeibeamter erbeutet fünfstelligen Geldbetrag

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Am gestrigen Montag (29.07.2019) hat ein angeblicher Polizeibeamter in Lübeck einen fünfstelligen Euro-Betrag erbeutet.

Die 78-jährige Geschädigte wurde durch einen angeblichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Der Anrufer berichtete ihr von einem angeblich geplanten Überfall und veranlasste sie in mehreren Gesprächen, auch durch das Vorspielen von angeblichen Telefonmitschnitten, und durch geschickte Gesprächsführung, einen im Haus befindlichen Geldbetrag an der Haustür an einen "Kollegen" zu übergeben.

Als "wirkliche" Polizei werden wir nicht müde, vor diesen Betrugsmaschen zu warnen. Bitte, seien sie wachsam, wenn sie von Personen nach ihren Wertsachen befragt werden und lassen sie diese Personen auf keinen Fall in ihre Wohnung. Die "richtige" Polizei fordert per Telefon niemals die Herausgabe von Geld, Gegenständen oder höchstpersönlichen Daten.

Unter dem Polizeiruf - 110 - kann man ihnen - jederzeit - Auskunft geben, ob wirklich die Polizei vor ihrer Tür steht.

Da häufig ältere Menschen von diesen Taten betroffen sind, bitten wir Familienangehörige, Freunde und Nachbarn, die Senioren in ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche aufzuklären. Wir stellen immer noch fest, dass es Menschen gibt, die von dieser Masche noch nichts gehört haben. Und falls doch: "Doppelt hält besser."

