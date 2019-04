Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Betrüger haben offenbar neue "Vertriebswege" für sich entdeckt- Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche!

45468 MH- Stadtgebiet/ 45117 Essen-Stadtgebiet: Montagmittag (29. April 2019, 12 Uhr) meldete ein Saarner Bürger (75) einen möglichen Betrugsversuch. Über einen in seiner täglichen Tageszeitung beiliegenden Werbe-Flyer, wurde er auf eine "Steinreinigungsfirma" aufmerksam. Mit Blick auf seine Gartenterrasse rief er die Firma an, die kurz darauf zwei Mitarbeiter vorbeischickte. Fachkundig begutachteten die Männer den "Auftrag" und vereinbarten einen schriftlichen Arbeitsauftrag in Höhe von 1500 Euro. Zu Recht misstrauisch rief der aufgeweckte Senior später die Polizei zu Hilfe. Im Beisein der Beamten wählte er die Telefonnummer der Steinreinigungsfirma an, bei der sich jedoch der Anrufbeantworter einer "Teppichreinigungsfirma" einschaltete. Kurz darauf rief der angebliche Firmeninhaber an, worauf die Polizeibeamten das Gespräch übernahmen. Schnell stellte sich heraus, dass sein Name und die Anschrift der Firma offenbar frei erfunden waren. So konnte der geschickt angebahnte Betrug, zu guter Letzt, verhindert werden.

Möglicherweise gibt es Parallelen zu betrügerischen Pflasterreinigern, die erst vor einigen Tagen in Essen auffällig wurden. Am 26. April meldeten wir einen ähnlichen Sachverhalt unter der Überschrift: "Senioren überführen durch Zufall falsche Pflasterreiniger"

Die Polizei warnt deshalb vor möglichen betrügerischen Flyern, die Zeitungsabonnenten mit seriösen Tageszeitungen zugestellt werden, bzw. wurden. Interessenten sollten die Angebote wachsam prüfen und möglichen Betrügern wenige Möglichkeiten für Straftaten bieten. Vermerk: Nachfragen ergaben, dass das vermeintlich günstige Mülheimer Angebot über 1.500 Euro für die Terrassenreinigung überteuert war und von offiziellen, niedergelassenen Betrieben für etwa 500 Euro angeboten würde! /Peke

