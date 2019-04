Polizei Essen

POL-E: Essen: Lichtbildfahndung nach "Bonita El Zein" - "Leistungsbetrug" vorgeworfen

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiete: Die Polizei sucht nach einer unbekannten Frau, die einen Mann betrogen und ihm wenige hundert Euro entwendet haben soll. Am 9. Oktober 2018 suchte die noch unbekannte Frau den 30-jährigen Essener in seiner Wohnung auf. Dort nutzte sie einen unaufmerksamen Moment, um -vor der zu erbringenden Dienstleitung- einige wenige hundert Euro von dem Mann zu stehlen. Kurz beabsichtigte der Mann noch, im Adamskostüm der flüchtenden Frau hinterher zu rennen, entschied sich dann aber jedoch, die Polizei zu verständigen. Mit einem Lichtbild der Unbekannten hofft die Polizei nun Hinweise auf ihre Identität zu erlangen. Sie nutzt in sozialen Medien den Namen "Bonita El Zein". Weitere Informationen und Bilder finden Sie auf dem "Fahndungsportal" unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-betrug Telefonnummer 0201/829-0. (ChWi)

