POL-ME: Angriff auf zwei Haaner: Polizei sucht Zeugen - Haan - 1902059

In der Nacht zu Sonntag (10. Februar 2019) haben drei junge Männer zwei 22 und 23 Jahre alte Haaner auf der Bahnhofstraße in Gruiten angegriffen und verletzt. Eines der beiden Opfer musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 4:25 Uhr waren die beiden Haaner zu Fuß auf der Bahnhofstraße in Gruiten unterwegs. Laut eigenen Angaben kamen ihnen in Höhe der Hausnummer 64 zwei junge Männer entgegen, welche die Haaner anpöbelten. Es entwickelte sich ein Streit und einer der Haaner drohte an, die Polizei zu rufen, sollten die beiden jungen Männer nicht verschwinden. Daraufhin schlug einer der beiden Männer dem Haaner das Handy aus der Hand und es tauchte plötzlich noch ein dritter Mann auf. Unvermittelt begann das Trio dann, auf die beiden Haaner einzuschlagen. Auch als die jungen Haaner zu Boden gingen, ließen die drei Angreifer nicht von ihnen ab und traten nun auf sie ein. Dabei schreckten sie auch nicht davor zurück, mehrmals gegen den Kopf zu treten.

Im Anschluss flüchteten die drei Täter und die beiden Haaner informierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Erfolg, weshalb sich die nun ermittelnde Kriminalpolizei durch Zeugenhinweise neue Erkenntnisse erhofft. Die Geschädigten beschrieben die Männer als "Südländer". Zwei von ihnen seien etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß gewesen. Einer hatte lange, schwarze Haare und auffallend dicke Augenbrauen. Bei dem anderen Mann fiel den Haanern auf, dass dieser "lange Wimpern" gehabt habe. Er hatte keinen Bart. Die dritte Person, welche später dazu kam, trug eine Brille, einen roten Rollkragenpullover sowie eine schwarze Jacke. Weitere Beschreibungen zu den Angreifern liegen derzeit nicht vor.

Der 22-jährige Haaner zog sich bei dem Angriff eine blutende Wunde an seinem Kopf zu und wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 23 Jahre alter Freund wurde ebenfalls verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

