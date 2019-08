Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Simmersfeld

B 294 - Vier Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessungen

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag führte das Verkehrskommissariat Pforzheim auf der Bundesstraße 294 in Höhe des Windparks Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr wurden 18 Geschwindigkeitsverstöße, davon neun Motorradfahrer, festgestellt. Vier Motorradfahrer wurden mit weit Überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Ihnen droht ein Fahrverbot, da sie die erlaubten 100 km/h um mindestens 40 km/h überschritten. Spitzenreiter war ein 28-jähriger Yamaha-Fahrer der mit 199 km/h auf der Bundesstraße unterwegs war. Ein 37-jähriger Kawasaki-Fahrer wurde mit 195 km/h gemessen. Bei seinem Motorrad war außerdem der TÜV seit über einem Jahr fällig und er war mit einer Sozia unterwegs. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen der anderen 14 Verstöße lagen zwischen 21 und 40 km/h. Bei der Kontrolle der Fahrzeuge wurde außerdem festgestellt, dass an drei Motorrädern die Betriebserlaubnis wegen manipulierter Auspuffanlagen erloschen war.

