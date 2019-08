Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Drohung mit Messer nach Streit um nicht angeleinten Hund

Ein Streit um einen nicht angeleinten Hund führte am Samstagmittag auf dem Pfälzerplatz dazu, dass ein Mann mit einem Messer bedroht wurde.

Als der 53 Jahre alte Geschädigte bei einem Spaziergang mit seinem Hund gegen 13 Uhr am Pfälzerplatz einen anderen Hundebesitzer auf dessen nicht angeleinten Hund aufmerksam machte, mischte sich ein bis dahin unbeteiligter Dritter in das Gespräch ein und zog in der Folge ein Messer. Damit gestikulierte er auch Stichbewegungen, wodurch der 53-Jährige aber nicht verletzt wurde. Als dieser dabei stehende Zeugen bat, die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Bahnhof. Eine Polizeistreife konnte den Täter nicht mehr feststellen, sie sicherte jedoch in einem Gebüsch ein vom Täter weggeworfenes Tütchen mit einer geringen Menge Betäubungsmittel.

Der Täter wurde auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er soll ein leicht asiatisches Gesicht und grau melierte Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit einer langen Jeans in verwaschenem Blau. Außerdem trug er ein T-Shirt, darüber ein offenes Hemd und eine Baseball-Mütze. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 entgegen.

