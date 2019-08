Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung auf dem Pforzheimer Marktplatz

Zeugen meldeten der Polizei am Samstag, gegen 22:00 Uhr, zunächst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Pforzheimer Marktplatz.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnten sechs Tatverdächtige unterschiedlichster Nationalitäten, im Alter zwischen 18 und 30 Jahren festgestellt werden. Zudem wurden die Personalien mehrerer Zeugen erhoben.

Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, war es offenbar bereits vorab zu einem Vorkommnis in einer Shisha-Bar in der Straße Alter Schloßberg in Pforzheim gekommen. Ein 28-Jähriger, einer der sechs Tatverdächtigen, soll eine Flasche in Richtung einer dort befindlichen Gästegruppe geworfen haben. Die Flasche zerbrach und eine Person wurde durch eine Scherbe verletzt. Die Beteiligten beider Gruppen trafen im Anschluss auf dem Marktplatz aufeinander.

Hintergründe der Auseinandersetzungen sind bislang noch unklar.

