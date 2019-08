Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Alkoholisiert in Graben gefahren

Enzkreis (ots)

Am Sonntagvormittag wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der im Gewann Röhrach, Veränderung des Mühlenweges in einem Graben stehen würde. Eine Streife konnte kurz nach 10.00 Uhr den Pkw, der mit beiden Vorderrädern im Bachbett stand, feststellen. Auf der Rückbank schlief ein alkoholisierter 28-Jähriger. Er gab den Beamten gegenüber an in der Nacht auf einem Fest gewesen zu sein und auf dem Heimweg die Kurve nicht bekommen zu haben. Ein Alcomattest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille. Nach einer Blutprobe wurde sein Führerschein einbehalten. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

