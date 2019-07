Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anruf von falschem Kriminalbeamten

Ludwigshafen (ots)

Am 02.07.2019, gegen 10:45 Uhr, rief bei einem 79-jährigen Ludwigshafener ein unbekannter Mann an und gab sich als Kriminalbeamter der Kriminalpolizei Ludwigshafen aus. Als Grund des Anrufs erklärte er, dass vor kurzem in Ludwigshafen ein Einbruch stattgefunden habe und die Täter festgenommen worden seien. Bei den festgenommenen Tätern habe man die Adresse des Angerufenen gefunden. Als der 79-Jährige dem Anrufer mitteilte, dass er an der Glaubwürdigkeit zweifle, beendete der Anrufer das Gespräch.

