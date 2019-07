Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in der Bismarckstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 01.07.2019, gegen 15:10 Uhr, wurde durch Zeugen eine Körperverletzung vor einer Bankfiliale in der Bismarckstraße gemeldet. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnte zunächst kein Beteiligter angetroffen werden. Nach Aussagen der Zeugen ergab sich folgender Sachverhalt: Zwei unbekannte Männer trafen in der Bismarckstraße auf zwei andere Unbekannte. Nach einem Streitgespräch zwischen den Männern hätten zwei der Männer auf einen der Unbekannten eingeschlagen. Dabei sei das T-Shirt des Unbekannten zerrissen worden und dieser sei oberkörperfrei in Richtung Berliner Platz geflüchtet. Das T-Shirt, eine Tüte mit Kleidern sowie eine beschädigte Sonnenbrille hatte er dabei zurückgelassen. Nach Angaben der Zeugen seien die Täter daraufhin in ein nahegelegenes Restaurant geflüchtet. Die Polizeibeamten trafen dort einen 19-Jährigen und einen 23-Jährigen an, bei denen die Tatbeteiligung nun geklärt werden muss. Den Geschädigten konnten die Polizeibeamten nicht auffinden. Die Polizei sucht deshalb nun weitere Zeuge, die bei der Aufklärung des Falles helfen können. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

