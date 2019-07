Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch in Mönchengladbach-Schrievers

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 30.7.2019, zwischen 2:45 und 3:10 Uhr, versucht eine Haustüre eines Mehrfamilienhaus an der Watelerstraße aufzuhebeln. Bewohner des Hauses hatten in dieser Zeit Verdächtige Geräusche an der Haustüre wahrgenommen und nachgeschaut. Verdächtige Person wurden allerdings nicht mehr gesichtet.Die Tat wurde erst gestern Abend angezeigt. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Angaben machen? Telefon: 02161: 29-0 (wr)

