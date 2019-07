Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch in Mönchengladbach-Lürrip

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 16:35 Uhr eine Haustüre eines Reinhauses an der Nakatenusstraße aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Die Tat wurde erst gestern Abend angezeigt. Die Geschädigte hatte da die offen stehende Türe mit Einbruchspuren entdeckt. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Tel. 02161-29-0 (wr)

