POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 26.07.2019

Diebstahl einer Geldbörse U.T. entwendete am Do., in der Zeit zwischen 07.00 und 13.30 Uhr, aus einem Patientenzimmer der Asklepiosklinik Seesen das Portemonnaie einer Frau aus Salzgitter. Das Portemonnaie hatte sie in einem Kleiderschrank verwahrt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50 EUR (sch).

Diebstahl eines Smartphone U.T. entwendete am Do., in der Zeit zwischen 06.00 und 13.00 Uhr, aus einem Aufenthaltsraum der Seniorenresidenz an der Kurparkstr. ein iPhone 6, das die geschädigte Seesenerin in einem Rucksack deponiert hatte. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 EUR. In beiden Fällen bittet die Polizei Seesenn Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem PK Seesen in Verbindung zu setzen(sch).

