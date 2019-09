Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülleimer angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Samstagabend (07.09.2019) auf dem Friedhof Zuffenhausen ein abgestellter Kunststoffcontainer gebrannt. Gegen 18.10 Uhr ist ein Friedhofsbesucher auf den brennenden Müllcontainer aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Zuffenhausen unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

