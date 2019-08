Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 7,5-Tonner kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer bleibt unverletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Freitag (16.08.2019) gegen 6:30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen mit seinem 7,5-Tonner die Straße Oberhausen in Dorum. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf der nur 2 Meter breiten Straße in den rechten Seitenraum und fuhr sich dort fest. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt. Der Lkw blieb unbeschädigt und konnte nach der Bergung durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen seine Fahrt fortsetzen. Es entstand ein nicht unerheblicher Flurschaden.

